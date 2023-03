Kandidaten Miss Wellness Beauty leggen Hasseltse rusthuisbewoners in de watten

Vier finalisten van de Miss Wellness Beauty gingen gratis de bewoners van het rusthuis Sint-Elisabeth in de Demerstraat te Hasselt verzorgen

Op 29 april 2023 vindt de Miss Wellness Beauty-verkiezing plaats in de Belle Epoque Ballroom van het Hilton Hotel in Antwerpen. Tijdens een gala-avond wordt bekendgemaakt welke dame een jaar lang ambassadrice mag zijn van de wellness- en beautysector. De vier finalistes Jeany Willems, Nataliya Vassiliyeva, Meredith Gielens en Mieke Vroninks staken op vraag van de organisatie alvast hun handen uit de mouwen om de wereld wat mooier te maken.

De finalistes kozen ervoor om de bewoners van het rusthuis Sint-Elisabeth in Hasselt gratis een gelaatsverzorging, manicure, hairstyling en handmassage te geven. Ook hun nagels werden gelakt. Het is immers niet altijd makkelijk als oudere om nog naar een schoonheidssalon of kapsalon te gaan. Ook zorgden de meisjes voor zelfgebakken wafels, snacks en een glaasje bubbels.