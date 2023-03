Of je nu vooraan stond of in de bovenste ring, bij Goldband betaalde iedereen even veel. Al zorgde dat voor gemor. — © Maarten De Bouw

First come, first served. Ongeacht of je op de eerste rij staat, of helemaal achteraan in de bovenste ring, bij steeds meer (jonge) artiesten betaal je tegenwoordig evenveel voor elk concertticket. Een goedbedoelde geste aan de fans, maar de ‘solidariteit’ zorgt ook voor ergernis. “Op deze manier krijg je chaos.”