Nog een concurrent erbij voor Remco Evenepoel: Egan Bernal hervat na knieblessure in Catalonië

Egan Bernal hervat de competitie volgende week in de Ronde van Catalonië (WorldTour). Dat maakte zijn team INEOS Grenadiers bekend op sociale media. De 26-jarige Colombiaan, de Tourwinnaar van 2019, stond sinds een val in de Ronde van San Juan (2.Pro) aan de kant met kniepijn.

Bernal gaf op in de zesde rit van de wielerronde in Argentinië. Een dag eerder was hij nog knap vierde geworden in de koninginnenetappe naar de Alto Colorado.

Bernal miste door de blessure de Ruta del Sol (2.Pro) en Parijs-Nice (WorldTour). 2023 moet voor de Colombiaanse klimmer het seizoen van de wederopstanding vormen. Vorig jaar miste hij bijna het hele seizoen door een zware crash op training. Hij brak daarbij elf ribben, een dijbeen, een knieschijf, twee borstwervels, een halswervel, een middenhandsbeentje en een duim. Eind december onderging hij ook nog een neusoperatie om zijn ademhaling tijdens grote fysieke inspanningen te doen verbeteren.

In Catalonië komt Bernal onder anderen Remco Evenepoel en Primoz Roglic tegen.