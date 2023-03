Goed nieuws voor Max Verstappen en co.: Grote Prijs van Oostenrijk blijft minstens tot 2027 op de kalender

De Grote Prijs op de Red Bull Ring in Spielberg staat sinds 2014 op het programma. Vorig jaar was de race uitverkocht met meer dan 300.000 toeschouwers over de verschillende dagen.

Dit jaar vindt de Grand Prix op 2 juli plaats. Wereldkampioen Max Verstappen zal er opnieuw op veel steun kunnen rekenen van het enthousiaste publiek. Oostenrijk is een thuiswedstrijd voor zijn Red Bull-team. Net als vorig jaar zal er in Spielberg ook een sprintrace plaatsvinden.

De F1 trekt de laatste jaren steeds meer weg van Europa, met onder meer drie Grote Prijzen in de Verenigde Staten. De link met Red Bull zorgt er echter voor dat Oostenrijk zich geen zorgen moet maken. De Grote Prijs van België, dit jaar op 30 juli op het circuit van Spa-Francorchamps, weet nog niet of het de komende jaren kan doorgaan.