Lichaam gevonden in Maas in Maastricht

In de Maas in Maastricht is woensdag rond 14.00 uur een stoffelijk overschot aangetroffen, in de buurt van de Stenen Wal. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer. Meer is nog niet bekend, meldt de politie op Twitter.