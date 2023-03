Onze tv-tips: een muzikaal icoon, enkele gentlemen en een reddingsoperatie

The Gentlemen

VTM3, do, 20.35u

Fijne vakkundig vervaardigde film van Guy Ritchie. Het verhaal zit uitstekend in elkaar en ontvouwt zich in een aangenaam tempo. Over een Amerikaanse expat die in Engeland een zeer winstgevend marihuana-imperium uitgebouwd heeft. Wanneer hij uit het misdaadmilieu wil stappen, krijgt hij af te rekenen met omkoping en chantage. Niet onbelangrijk detail: Matthew McConaughey speelt de hoofdrol. (tove)

Bohemian Rhapsody

Play5, do, 20.35u

De film met Rami Malek als Freddie Mercury is een verpletterende ode aan Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke zanger. Hij leverde strijd tegen stereotypes en verbrijzelde het conventionele om vervolgens uit te groeien tot een van de meest geliefde entertainers ter wereld. De film volgt de snelle opkomst van de band, via hun iconische liedjes en revolutionaire geluid tot ongekende hoogten. (tove)

Saving Lives at Sea

BBC2, do, 20u

Ook in Groot Brittannië heeft men Helden van hier-achtige programma’s. Deze documentaire toont complexe reddingsoperaties in een aantal kuststreken. Zo halen de bemanningsleden van Dunmore East alles uit de kast om een vrachtschip te redden dat op de rotsen afstevent. In Hoylake werken organisaties samen om een moeder en dochter te redden die vastzitten in de modder. (tove)