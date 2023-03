Gouden takin geboren in Pairi Daiza

In dierenpark Pairi Daiza is vorige week woensdag een kleine gouden takin (een holhoornig hoefdier) geboren. Het geslacht van het dier is nog niet gekend. Dierenverzorgers ontdekten de geboorte tijdens de ochtend van 8 maart, toen ze in de stal de baby zagen drinken bij de moeder, zo meldt het dierenpark woensdag in een persbericht.