Geen Tom Pidcock in Milaan-Sanremo: Brit heeft te veel last van val in Tirreno-Adriatico en blijft uit voorzorg aan de kant

Tom Pidcock kwam in de laatste rit van Tirreno-Adriatico ten val en moest opgeven. Hij zou enkele dagen rust nemen om klaar te zijn tegen Milaan-Sanremo. Ondertussen heeft de ploeg bekendgemaakt dat Pidcock niet zal starten in het eerste Monument van het seizoen in het belang van zijn gezondheid. De renner van Ineos Grenadiers moet herstellen van een lichte hersenschudding.

Wout van Aert en co. zullen zaterdag in Milaan-Sanremo geen rekening moeten houden met Tom Pidcock. De 23-jarige Brit won nog maar pas de Strade Bianche, en zou als één van de topfavorieten aan de start verschijnen van La Primavera. Een val in Tirreno-Adriatico strooit nu echter roet in het eten. Pidcock kampt al enkele dagen met symptomen van een lichte hersenschudding en verschijnt nu uit voorzorg niet aan de start van Milaan-Sanremo.

“Dit is natuurlijk een teleurstelling voor zowel Tom als het team”, aldus teammanager Rod Ellingworth. “We zagen in de Strade Bianche in welke vorm Tom is en we weten dat hij tuk was die vorm mee te nemen naar Milaan-Sanremo. Maar het welzijn van een renner is onze eerste prioriteit. Hij zal het advies van ons medisch team volgen om zo honderd procent klaar te zijn voor de rest van de klassiekers.”