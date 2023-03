Nieuwe toren op De Bever is verblijfplaats voor vleermuizen

Op het domein De Bever is een vleermuizentoren geplaatst. Dit is een soort compensatie want tijdens het onderhoud van de dreven aan de Beverbekerdijk moesten om veiligheidsredenen enkele bomen verdwijnen, bomen waarin vleermuizen verbleven.

Met de vleermuizentoren creëert de stad Hamont-Achel samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen en Natuurpunt dus een nieuwe thuis voor de vleermuis. “De oude dreven en het gevarieerde landschap van Hamont-Achel vormen een belangrijk leefgebied voor vleermuizen”, luidt het. “De nieuwe vleermuizentoren biedt extra zomerverblijfplaatsen voor verschillende soorten vleermuizen. Hij is namelijk zo ontworpen, dat er aan de verblijfswensen van elke soort vleermuis voldaan wordt. Zo hebben sommige soorten liever spleetruimtes en anderen dan weer grote holle ruimtes. Belangrijk is dat de temperatuur goed is, want zo verliezen de moederdieren niet te veel energie om te zogen en bouwen de jongen een reserve op.” De nieuwe vleermuizentoren werd zodanig geplaatst dat vleermuizen die zich vooral verplaatsen langs bosranden en lijnvormige landschapselementen, na hun nachtelijke tochten zeker terugkeren.