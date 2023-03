Vrouwen besteden maar liefst 4 uur per dag aan hun uiterlijk, en mannen moeten daar amper voor onderdoen

Schoonheid zit vanbinnen. Een gezegde dat de meesten onder ons ietwat nonchalant afwimpelen, want dat mag misschien wel gelden voor anderen, voor onszelf leggen we de fysieke lat een stuk hoger. En dus beginnen we onze dag voor de spiegel, onder de douche of achter de make-uptafel, om er tiptop uit te zien op het werk of de schoolbanken. Resultaat? Veel verloren tijd.

Onderzoekers van de universiteit van Wrocław in Polen stelden deze maand de resultaten van een nieuwe studie voor in het wetenschappelijk vakblad Evolution and human behavior. Uit de gegevens, verzameld in 93 verschillende landen, bleek dat vrouwen gemiddeld 4 uur per dag aan hun uiterlijk spenderen, terwijl mannen dagelijks 3,6 uur met hun looks bezig zijn. Erg gelijkaardige cijfers dus en bovendien voor beide groepen een niet te onderschatten tijdsbesteding.

Verschillende factoren

Moeilijk te geloven, zeg je? Denk er toch maar even over na. De onderzoekers hebben het namelijk niet alleen over de tijd die we besteden aan onze make-up en ons haar. Het gaat verder dan dat. Ook je doucheritueel en huidverzorging, je dagelijkse kledingdilemma en wekelijkse sportsessies “om er deze zomer extra strak uit te zien” tellen mee. En zo lijkt die 4 uur plots toch niet zo overdreven.

De wetenschappers stellen ook dat we naarmate we ouder worden minder tijd in ons uiterlijk steken. Zo zou een jonge vrouw van 18 gemiddeld 63 minuten per dag meer in haar looks steken dan een vrouw van 44. En ook je sociale mediagedrag bepaalt veel.

“Mensen die meer tijd doorbrengen op sociale media of achter de televisie spenderen ook meer tijd aan het verbeteren van hun uiterlijke verschijning. De meest actieve sociale mediagebruikers zijn dagelijks gemiddeld zelfs 2 uur meer kwijt aan hun uiterlijk dan zij die minder tijd op sociale media doorbrengen”, aldus de onderzoekers.

Andere doorslaggevende factoren zijn onder andere je natuurlijke uiterlijk (hoe knapper we onszelf vinden, hoe meer tijd we aan ons uiterlijk spenderen), opvoeding, en onze socio-economische status (hoe hoger die is, hoe meer tijd ons uiterlijk vergt).