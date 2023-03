GETEST. De cosmetische spatel om foundation aan te brengen: “Flinterdun laagje, maar wat met de hoeken?”

Eenmaal je je favoriete kleur foundation gevonden hebt, moet je het product natuurlijk nog aanbrengen. De beautyfilters op sociale media laten ons misschien geloven dat iedereen even handig is met foundation, maar dat is niet meteen waar. Foundation op een elegante manier op gezicht krijgen, is niet evident. Maar het kan écht poepsimpel zijn. Dat zeggen Tiktokgebruikers in ieder geval. Zij tippen de ‘cosmetische spatel’ als hét accessoire om foundation aan te brengen. Breng je daarmee écht feilloos fond de teint aan? Wij deden de test.