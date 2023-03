Steeds meer Nederlandse leerkrachten in Vlaanderen

Er zijn steeds meer Nederlandse leerkrachten aan de slag in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Geen van beiden heeft een verklaring voor de toename.

Tijdens het schooljaar 2017-2018 waren er 770 Nederlandse leerkrachten aan het werk in Vlaanderen. Vorig schooljaar liep dat op tot 1.010, een stijging van meer dan 30 procent in vijf jaar.

Antwerpen spant de kroon met 374 Nederlandse leerkrachten. In West-Vlaanderen zijn er slechts 57 aan het werk. De omgekeerde cijfers, Vlaamse leerkrachten in Nederland, zijn niet beschikbaar.

“Noch de minister noch ikzelf hebben een concrete verklaring voor de stijging”, zegt Grosemans. “Mogelijk zijn de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in het Vlaamse onderwijs toch net iets aantrekkelijker dan in Nederland. Ik ben wel optimistisch door deze stijging. We zullen iedereen nodig hebben om het lerarentekort aan te pakken. De Nederlanders zijn dus meer dan welkom om ons onderwijs te versterken.”