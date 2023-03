Paradise City lost veertig nieuwe namen

Behalve Moodymann en Omar S, beiden bekend voor hun housebeats, zijn ook Ben UFO en Christian Löffler aangekondigd. Die laatste brengt een mix van neoklassieke techno en psychedelische deep house. Voor liefhebbers van de hardere technoklanken is er de Berlijnse Hyperaktivity. Warmere en meer soulvolle beats komen van Gabrielle Kwarteng, Bibi Seck en DJ Holographic.

Eerder waren al enkele grote namen voor het festival aangekondigd. Palms Trax, Helena Hauff, Shanti Celeste en Nico Morano, allen gevestigde waarden in de techno- en dancewereld, hebben bevestigd. Meer artiesten worden binnenkort bekendgemaakt.

Paradise City staat bekend om zijn duurzame en ecologische visie. Recentelijk mocht de organisatie een uitstekend rapport ontvangen van “A Greener Festival”, een non-profitorganisatie die evenementen helpt duurzamer te worden en hun milieu-impact te verminderen.

Het festival vindt plaats van vrijdag 30 juni tot en met zondag 2 juli 2023 in het domein van Kasteel Ribaucourt in Perk in Vlaams-Brabant. Het is dit jaar de achtste editie.

Tickets zijn te koop via www.paradisecity.be.