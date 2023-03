Politie LaMa zorgt voor unieke setting voor communie- en lentefeestfoto’s

Voor het tweede jaar op rij houdt de politie LaMa een fotoshoot voor de kinderen die weldra hun communie- of lentefeest vieren. Zij kunnen zich op woensdag 29 maart in speciale politieoutfit laten fotograferen in de Waterburcht van Pietersheim Lanaken.

Wie een unieke foto wil van een kind dat dit voorjaar zijn of haar communie- of lentefeest viert, kan hiervoor terecht bij de Politie van de zone Lanaken-Maasmechelen. Deze organiseert op woensdag 29 maart in de Waterburcht van Pietersheim Lanaken een speciale fotosessie waarbij de kinderen zich kunnen laten fotograferen in politieoutfit en bij een politievoertuig naar keuze.

“Na het geslaagde initiatief in Maasmechelen vorig jaar, gaan we dit jaar naar Lanaken”, zegt Amber Mach, woordvoerder van de politiezone. “We trekken ernaartoe met een terreinwagen, een motor en een voertuig met geblokt Battenburgpatroon. Verder nemen we een kogelwerend vest mee, kepies, een matrak, helm, schild... kortom de nodige attributen om een unieke foto te maken in het uitzonderlijke decor van de Waterburcht.”

Het niet-alledaagse initiatief wordt aangekondigd op de Facebookpagina van de Politie LaMa en via die pagina moet men ook een tijdslot reserveren. Let wel: de politie zelf maakt geen foto’s, voor een fotograaf moeten de belangstellenden zelf zorgen.

Amber Mach: “Na enkele dagen hadden we al een vijftiental inschrijvingen. Het is dus zaak om er tijdig bij te zijn. En, mochten de weersomstandigheden het niet toelaten, dan wordt het fotomoment naar een latere datum verplaatst.”

(eva)