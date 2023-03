Wie op Google de term ‘personal trainer’ intypt, wordt om de oren geslagen met honderdduizenden zoekresultaten. Beperk je dat tot jouw regio, dan blijft de teller nog op minstens 30.000 staan. Om maar te zeggen: het aanbod is groot, heel groot. Hoe vind je nu de juiste man of vrouw om jou te motiveren in de fitness? Onze redactrice zocht lang en vond uiteindelijk haar sportieve match.