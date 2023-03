Honingbomen en Japanse zelkova’s moeten kop van Kanaalkom groen kleuren

Hasselt

Woensdag zijn er vijf grote bomen gelost op de kop van de Kanaalkom in Hasselt. “Het gaat om twee honingbomen en drie Japanse zelkova’s. Op een later tijdstip worden ze de aangeplant”, weet schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld).

Met het aanplanten van de bomen zijn de werken op de kop van de Kanaalkom stilaan in de afwerkingsfase beland. “We zitten, ondanks de slabakkende weersomstandigheden aardig op schema om in augustus zo goed als klaar te zijn. In november plaatsen we nog 13 dakspaaneiken langs de Oostkade”, aldus Libert.

(geho)