Verdachte van brandstichting asielcentrum wéér voor rechter na vondst verboden wapens

Emmanuel M., de man uit Zutendaal die verdacht werd van de brand in het asielcentrum in Bilzen, moest woensdagochtend wéér voor de Tongerse rechter verschijnen. Vorige week vroeg de procureur een celstraf van 12 maanden voor extreme racistische Facebookposts. Vandaag riskeert hij een straf van 6 maanden voor verboden wapenbezit.

De man moest vorige week voor de rechter verschijnen omdat hij promotiefilmpjes over de aanslagen in Nieuw-Zeeland en extreem racistische posts deelde op Facebook. Hij riskeert in die zaak een celstraf van twaalf maanden. Woensdag moest hij zich opnieuw voor de Tongerse rechter verantwoorden, maar dan voor verboden wapenbezit. Net zoals vorige week stuurde Emmanuel M. zijn advocaat, meester Yasmine Driesen, naar de zitting. Zelf woont hij ondertussen in Hongarije en zag hij het ook deze keer niet zitten om die verplaatsing te maken.

De brandstichting van het asielcentrum drie jaar geleden blijft een mysterie. — © Tom Palmaers

Van springmes tot vuurwapen

Meester Driesen verwees vorige week al naar de verregaande interesse van haar cliënt in oorlogsvoering. “Zijn huis was een klein museum”, zo sprak de advocate. Ook woensdagochtend, bij de behandeling van het dossier rond de verboden wapens, klonk het niet anders. Tijdens een huiszoeking in het kader van het onderzoek rond de brandstichting in het asielcentrum in Grote-Spouwen vonden inspecteurs onder andere een springmes, pepperspray, een vergunningsplichtig vuurwapen, een lader en munitie. De Tongerse procureur vraagt een effectieve celstraf van zes maanden en een geldboete van 1.600 euro.

Geen aanvalswapens

“Er is geen sprake van gebruik of wapendracht. Het gaat niet om wapens die afkomstig zijn uit de illegale handel. Ze zijn gewoon vrij verkrijgbaar”, aldus meester Driesen. Volgens haar kreeg de man het springmes als verjaardagscadeau van vrienden. Het busje pepperspray dateerde dan weer vanuit de periode waarin Emmanuel M. een café uitbaatte. “Hij had het afgenomen van klanten”, aldus Driesen. De kogels werden volgens haar gevonden tijdens het magneetvissen in een vijver en de knalpatronen zaten in een pakket met gasmaskers en kepies dat haar cliënt ooit had aankocht uit interesse voor de oorlog.

“Het gaat niet over aanvalswapens en ze bevonden zich in de huiselijke sfeer. Ik vraag om mildheid aan de dag te leggen, want de gevorderde straf vind ik te zwaar”, klonk het bij meester Driesen, die suggereerde om de opslorping (waarbij de rechter uitspraak doet over de voorgelegde feiten, maar slechts één straf oplegt voor alle feiten samen, nvdr.) uit te spreken en de twee dossiers samen te voegen.

Vonnis volgt op 5 april.