Prinses Elisabeth poseert in Egypte voor foto die haar betovergrootmoeder in 1923 ook maakte

Koningin Mathilde en prinses Elisabeth maken momenteel een reis door Egypte in de voetsporen van koningin Elisabeth, die veel liefde had voor het land. Het Koninklijk Paleis dook naar aanleiding van het werkbezoek in het archief en duikelde enkele foto’s van de vroegere koningin in Egypte op. Elisabeth zal enkele daarvan namaken. Dinsdag poseerde ze in het luxueuze hotel aan de Nijl waar haar betovergrootmoeder honderd jaar geleden ook logeerde.