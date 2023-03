Volgens het Pentagon heeft een Russisch gevechtsvliegtuig dinsdagochtend een Amerikaanse drone geraakt boven de Zwarte Zee. Het zou de eerste keer zijn dat Rusland en de Verenigde Staten rechtstreeks (en letterlijk) botsen in het kader van de oorlog in Oekraïne. Al ontkennen de Russen zelf dat er contact is geweest. Wie moeten we geloven? En welke gevolgen heeft dit incident?