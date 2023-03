Juridische experts zijn unaniem in advies aan de Kamer: pensioenextra’s De Croo en Bracke zijn onwettig

De pensioenbonussen die voormalige Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD) krijgen zijn onwettig. Dat staat te lezen in de twee adviezen die Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) ingewonnen had bij afzonderlijke advocatenkantoren. De vraag is nu of dat geld teruggevorderd kan worden of niet. Daar buigt het uitgebreid bureau van de Kamer zich straks over.

Oud-Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD) kregen onwettig veel pensioen. Tot die conclusie komen de advocatenkantoren Younity en Renson afzonderlijk van elkaar. Zij schreven op vraag van huidig Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) adviezen die intussen verspreid zijn onder de fracties.

Het probleem is dat die “extra pensioenen” niet onder de wet Wijninckx vallen. Die wet legt een absoluut plafond vast voor de pensioenen in ons land. Via de pensioenextra’s kunnen de oud-voorzitters daarboven. Bovendien zijn die extra’s toegekend via onwettige beslissingen in achterkamertjes van de Kamer.

De vraag is nu of die illegale pensioenen teruggevorderd kunnen worden. Daar zijn de advocatenkantoren het niet eens over. Het uitgebreid bureau van de Kamer buigt zich daar vanmiddag over.