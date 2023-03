Jelle Engelbosch (N-VA) stopt met politiek

LEES OOK. Hierover ging het dossier van Audit Vlaanderen over de geitenweide van Jelle Engelbosch

De politieke carrière van Jelle Engelbosch is voorbij. Dat heeft hij zelf aangekondigd op Facebook. Engelbosch werd in oktober vorig jaar nog voorgedragen als nieuwe burgemeester van Sint-Truiden, nadat Veerle Heeren (cd&v) opstapte. Maar na een kritisch rapport van Audit Vlaanderen, waarin sprake was van een “schijn van belangenvermenging”, besloot Engelbosch nog voor zijn aanstelling een stap terug te zetten. Hij nam toen ook al meteen afscheid als schepen. Nu beslist hij dus volledig met alle politieke activiteiten te stoppen.

Definitief punt

“Trots op mijn politieke verwezenlijkingen de afgelopen 10 jaar zet ik vandaag een definitief punt achter mijn verder politiek engagement”, aldus Engelbosch op Facebook. “Ik stop als gemeenteraadslid en zal ook niet langer actief zijn binnen het partijbestuur van N-VA. Ik ben mijn partij dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen om belangrijke dossier te kunnen verwezenlijken voor Vlaanderen en Sint-Truiden en hun blijvende steun en vertrouwen in moeilijke periodes. Ik wens mijn opvolgers alle succes om in Sint-Truiden het gestarte werk verder te zetten.”

Onderzoek loopt

Tegen Engelbosch loopt op dit moment nog altijd een opsporingsverzoek rond mogelijke valsheid in geschriften. Dat onderzoek is het gevolg van het rapport van Audit Vlaanderen.

Engelbosch was vijf jaar Vlaams Parlementslid (2014-2019), voor hij in 2019 schepen werd in de door Veerle Heeren (cd&v) geleide coalitie van cd&v, N-VA en Open Vld. Toen Heeren in 2021 tijdelijk werd geschorst na het vaccinatieschandaal in de stad, was Engelbosch drie maanden waarnemend burgemeester.