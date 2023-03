NBA-smaakmaker Ja Morant in therapie na incidenten met wapen en stripclub-foto’s

Ja Morant kwam begin deze maand in opspraak nadat hij op Instagram in een live-video plots een wapen toonde. Ook werden er beelden gevonden waarop hij te zien was in een stripclub. Morant zou er naar verluidt een fooi van 50.000 euro gegeven hebben. De 23-jarige Amerikaan kwam er echter zonder gerechtelijk onderzoek vanaf omdat hij niets deed wat verboden is in Amerika.

Toch was zijn team Memphis Grizzlies niet opgezet met de hele situatie. Het hield de NBA-ster dan ook enkele wedstrijden aan de kant. Morant zei in een verklaring de gedwongen rustperiode te zullen gebruiken om “hulp te zoeken” en dat heeft hij nu ook gedaan.

De Amerikaan heeft hulp gezocht voor wat hij in een verklaring omschreef als “een behoefte om hulp te krijgen en te werken aan betere methoden om met stress en mijn algehele welzijn om te gaan”.

Morant, al even een van de smaakmakers van de NBA en recent nog meespelend in de All-Star Game, strijdt met zijn team nog volop voor een plekje in de play-offs. Wanneer Morant daadwerkelijk terugkeert bij het team, is nog onbekend.