‘Calendar Girls’ in Hechtel-Eksel: toneelgroep gaat uit de kleren voor Kom op tegen Kanker

Het toneelstuk Calendar Girls - ook de titel van een succesvolle Britse film - is gebaseerd op een waargebeurd verhaal: een groepje vrouwen uit een plattelandsdorpje in Engeland wordt geconfronteerd met kanker en besluit om via een naaktkalender geld in te zamelen voor het goede doel. Het verhaal kon ook zomaar uit het jaarboek van Berk en Breem geplukt zijn. Ook de toneelvereniging uit Hechtel-Eksel lanceert een naaktkalender met foto’s van leden die kanker gehad hebben of er nog tegen vechten.

Het idee voor die kalender kwam van dokter Annelies Delrue uit Hechtel-Eksel (Miss Maart op de kalender) die ook zelf kanker overwon. “Stuk voor stuk hebben de modellen hun schroom van zich afgezet”, vertelt Annelies. “Als je kanker hebt of gehad hebt, besef je dat er veel moeilijkere dingen op je pad komen. Dan stelt ‘uit de kleren gaan’ niet veel voor.” De opbrengst van de kalender gaat integraal naar het wielerteam ‘1 miljoen meter’ van dokter Delrue, dat zal deelnemen aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Peter van dat wielerteam is Klaas Delrue, de frontman van Yevgueni en de broer van Annelies.

Dokter Annelies Delrue is een van de modellen voor de naaktkalender die de toneelgroep maakte ten voordele van Kom op tegen Kanker. — © rr

Sneeuw

Twee keer per jaar brengt toneelvereniging Berk en Breem een stuk op de planken. Dit keer viel de keuze dus op Calendar Girls. “We wilden al langer iets doen om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker”, vertelt voorzitter Bram Vansteenkiste. “Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving met deze ziekte. Ook in onze vereniging werden we ermee geconfronteerd. We beslisten om naast de toneelvoorstellingen ook een naaktkalender te maken met mooie artistieke foto’s. Het is een verjaardagskalender die je elk jaar kan blijven gebruiken.” Of de dames en heren echt bloot gaan voor het toneelstuk en de kalender? “Laat ons zeggen dat het suggestief bloot is”, lacht Bram. “Wees gerust, we houden het zedig.”

“Het toneelstuk is een intens proces geweest. Het moet niet te bloot zijn, maar toch bloot genoeg. Én de acteurs moeten zich er comfortabel bij voelen” Leen Braeken

“Het was niet zo moeilijk om onze leden te overtuigen om uit de kleren te gaan”, zegt Leen Braeken, een van de initiatiefneemsters. “Onze fotomodellen zijn tussen de 30 en 75 jaar, onder wie negen vrouwen en drie mannen. Twee van hen vechten op dit moment nog tegen kanker. De fotoshoots verliepen heel sereen. De fotograaf draaide zich discreet om als de modellen zich omkleedden. Bij het maken van de foto waren de meest intieme delen mooi bedekt. De foto’s voor de maanden november en februari werden in de Hechtelse duinen gemaakt. We hadden geluk dat er net sneeuw lag op de dag van de fotoshoot.”

Niet te bloot

Deze week werd nog duchtig gerepeteerd voor de toneelvoorstellingen van Calendar Girls, dat zaterdag in première gaat in CC De Geer. “Het is een intens proces geweest”, vertelt Leen. “Hoe breng je zo’n stuk op de planken? Het moet niet te bloot zijn, maar toch bloot genoeg. Belangrijk is ook dat de acteurs en actrices zich er comfortabel bij voelen. In totaal spelen 14 mensen mee, tien vrouwen en vier mannen. Voor iedereen die meewerkte aan dit project was het een ontroerende, maar positieve ervaring.”

‘Calendar Girls’, 18, 19, 24, 25 en 26 maart in CC De Geer in Hechtel-Eksel. Tickets via www.berkenbreem.be. De kalender (18 euro) ligt te koop aan de kassa of kan je bestellen via de website