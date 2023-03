Fausto Masnada, ploegmaat van Remco Evenepoel: “Jumbo-Visma is als Paris Saint Germain, maar wij hebben Remco als diamant”

Terwijl Primoz Roglic met drie zeges in Tirreno-Adriatico de tegenstand aan gort reed, brak Remco Evenepoel alle records op Strava. De twee topfavorieten voor de Giro kruisten elkaars wegens al eens tijdens hun hoogtestage op de Teide in Tenerife, maar volgende week wacht in de Ronde van Catalonië een eerste échte confrontatie.

Fausto Masnada zit samen met Jan Hirt, Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder in het vaste Giro-wielerclubje van Remco Evenepoel. Samen trokken de vijf musketiers op hoogtestage naar Tenerife, waar ze al een eerste keer op de superkrachten van concurrent Primoz Roglic botsten. “Die is in geweldige vorm. Toen we hier op 26 februari aankwamen, was hij er ook. Toen we hem zagen, was hij magerder dan vorig jaar en zei ik tegen mezelf: ‘Verdomme hij staat al scherp’’, vertelde 29-jarige klimmer uit Bergamo.

Ook vanop de vulkaan de Teide hield het vijftal de prestaties van Roglic in Tirreno-Adriatico goed in de gaten. “Primoz is een winnaar, die heel intelligent is en zichzelf goed kent. Hij heeft de ervaring van iemand die drie grote rondes heeft gewonnen. Ik heb hem in Tirreno-Adriatico niet echt in de problemen gezien.”

Jumbo-Visma, de PSG van het wielrennen

In de Ronde van Catalonië treffen Evenepoel en Roglic elkaar voor het eerst sinds hun confrontatie in de Vuelta. Het is dan ook een eerste grote test voor de twee favorieten van de Giro. “Dat is ook ons eerste doel. Roglic zal er ook zijn, en we zullen een beeld krijgen van hoe hij en zijn ploeg zich gedragen. Uiteindelijk is de Giro nog iets meer dan een maand van ons verwijderd, maar we kunnen al een idee krijgen”, blikte de Italiaan al vooruit.

“Zodra de Giro begint, houden we Roglic in de gaten”, stelt Masnada. “Uiteindelijk zullen wij wel een minder agressieve strategie hanteren dan Jumbo-Visma, dat vaker aanvalt. Ik denk dat wij meer in de verdediging zullen gaan en meer ontsnappingen laten lopen. We zijn ook niet zoals UAE-Team Emirates of Jumbo-Visma, teams die vol kampioenen zitten en een beetje lijken op Paris Saint Germain. Wij hebben Remco als diamant en doen allemaal ons best voor hem.”