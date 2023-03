Geheimpje van ‘Blokken’-presentator Ben Crabbé verklapt: “Hij kon nooit op zijn gemak naar toilet, dus stelde hij een ultimatum”

In elke aflevering van ‘Achter de schermen’ - een podcast die elke woensdagochtend op GoPlay te bekijken valt - is er een insider te gast die een geheimpje vertelt over een mediafiguur. Auteur en scenarist Elisabeth Lucie Baeten doet in de eerste aflevering hét mediageheim van Ben Crabbé uit de doeken. Zo blijkt de ‘Blokken’-presentator te beschikken over een privétrap naar het toilet.