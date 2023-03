Metro in Londen ligt stil, honderdduizenden Britten leggen het werk neer

Er wordt woensdag gestaakt door onder meer het onderwijzend personeel, artsen in opleiding, ambtenaren, regionale journalisten bij de BBC en het rijdend personeel van de metro in Londen. De Britse regering komt vandaag bijeen om zich te buigen over de begroting en heel wat personeelscategorieën maken van die gelegenheid gebruik om hun eis voor meer loon kracht bij te zetten.

Er heerst al maanden sociale onrust in het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van de hoge inflatie die meer dan 10 procent bedraagt.

Veel scholen in Engeland blijven woensdag en ook donderdag nog dicht. In Wales en Schotland staakt het onderwijzend personeel niet. Bij de metro in Londen zijn alle lijnen gesloten. De hinder zou nog tot dinsdagochtend duren. De Britse arts-assistenten hebben al sinds maandag het werk neergelegd, waardoor heel wat consultaties en operaties moesten worden uitgesteld. Dat komt bovenop de forse achterstand die was opgelopen bij vorige acties van onder meer het verplegend en ambulance-personeel.

LEES OOK. Tienduizenden arts-assistenten in Verenigd Koninkrijk leggen drie dagen het werk neer

Ook bij de ambtenaren is de stakingsbereidheid woensdag groot. Volgens de grootste ambtenarenbond PCS moeten tienduizenden ambtenaren een beroep doen op de voedselbank omdat ze niet meer rondkomen. “Het is een schande voor de regering dat er zoveel armoede heerst bij de openbare diensten”, verklaarde hun vakbondsleider Mark Serwotka aan Sky News.

Later woensdag staat er nog een betoging gepland in de buurt van Westminster, waar de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt zijn begroting zal voorstellen aan het parlement.