Vijf doden en tien vermisten na zware regenval in zuidoosten van Turkije

Door zware regenval in het zuidoosten van Turkije, de regio die recent werd opgeschrikt door een zware aardbeving, zijn zeker vijf personen om het leven gekomen. Tien anderen zijn nog steeds vermist, zo melden lokale media woensdag.

Het water veegde een containerwoning in de provincie Adıyaman weg, waarbij iemand het leven liet, zo meldt het persagentschap Demirören. Vier anderen die ook in de woning leefden, zijn nog steeds vermist. Ongeveer 150 mensen nemen deel aan een zoekactie.

Ook de provincie Şanlıurfa werd niet gespaard van het noodweer. Vier personen kwamen om het leven nabij de grens met Syrië. Ook raakte de spoedafdeling van een ziekenhuis overstroomd, waardoor de patiënten in allerijl moesten worden geëvacueerd. Voorts was er zware schade aan wegen, bruggen en andere infrastructuur, zo is te zien op beelden van Halk TV. De autoriteiten riepen de inwoners op om te evacueren naar veiligere regio’s.

Meteorologen waarschuwen voor blijvende zware regenval in het zuidoosten van Turkije. Afgelopen maand werd de regio getroffen door een zware aardbeving, met bijna 48.000 dodelijke slachtoffers ten gevolg.