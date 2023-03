Toon Eerdekens dient klacht in tegen carnavalsafval: “Tonnen karamellen blijven liggen”

“Het was weer erg”, vindt Eerdekens. “Tonnen karamellen, snoep en plastiek blijven gewoon liggen. En de afvoerputjes zitten er weer propvol mee. De straten lijken dan wel netjes opgeruimd maar een flink gedeelte van de troep is in de afvoeren geblazen en komt uiteindelijk in rivieren en de zee terecht. Net zoals in veel andere gemeenten vegen ze ook in Diepenbeek hun voeten aan de eigen reglementen.”

Zinloos

“Ik dien nu systematisch klachten in sinds 2011. Of ik dat niet moe word? Ja, omdat er echt niks mee gebeurt. Tegelijk drijft dat me net om er mee door te gaan. Politici doen wel alsof, maar plastiek zal nooit echt een thema worden, zeker niet als het over carnaval gaat. Dan praten ze liever over karamellen en confetti. En dat blijft me boos maken.”