Thierry Neuville mikt op podium in Rally van Mexico: “Deze rally is met niets te vergelijken”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) nemen vanaf donderdag deel aan de Rally van Mexico. Thierry Neuville start er voor de tiende keer. In 2013, 2014 en 2017 eindigde hij als derde, zijn beste resultaat in deze wedstrijd. Voor Martijn Wydaeghe wordt het zijn eerste deelname in Mexico.

Ook al won hij deze rally nog nooit, toch is Neuville een grote fan. “Ik vind het geweldig dat we terugkeren naar Mexico. Het is een wedstrijd die niet te vergelijken is met de rally’s die wij in Europa rijden”, zegt Neuville.

“De ritten zien er hier anders uit, we rijden op grote hoogte, de motoren hebben minder kracht, de hoge temperaturen hebben hun invloed en de ritten zijn bijzonder uitdagend. Omdat er nogal wat delen van ritten regelmatig terugkeren ken je het parcours beter waardoor je ook meer kan pushen. En uiteraard mag ik de enthousiaste fans niet vergeten. Zij maken er een echt feest van, te beginnen met de eerste twee korte ritten in het stadscentrum van Guanajuato. Het zijn iconische ritten met enkele tunnels en waar je op kasseien met onverharde banden moet rijden. Het is absoluut niet gemakkelijk maar ik genoot er keer op keer van en ik was er vaak heel snel. Ons doel voor het weekend is om bij de snelste teams te horen en te strijden voor een nieuw podium.”

Thierry Neuville eindigde zowel in de Monte Carlo als in de Rally van Zweden telkens als derde. In de WK-stand is hij eveneens derde en heeft hij negen punten minder dan Tänak en zes punten minder dan wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1).