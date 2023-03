Flinke belangstelling voor eerste Lidl op palen in Diepenbeek: “Fles prosecco cadeau gekregen”

Daarbij was het ook kennismaken met parkeerplaatsen die onder de winkel, die op betonpalen gebouwd werd, plaats bieden aan een honderdtal auto’s. “Dat en de handige rollende trap die je tot bij de winkelingang brengt, is zeker een surplus”, zegt Roger uit Kortessem. “Bovendien kregen we na het afrekenen nog een fles prosecco cadeau. Die gaan we op de gezondheid van Lidl drinken. Dit is een heel mooie winkel met echt alles wat een mens kan gebruiken. We kenden Lidl al uit Hasselt maar dit is toch nog handiger.”

