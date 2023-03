Law Roach, stylist van de sterren die achter meest besproken look van de Oscars zat, kondigt plots zijn pensioen aan

Op het hoogtepunt van je carrière stoppen, het is iets dat we allemaal zouden willen, maar waar slechts weinigen onder ons ook effectief in slagen. De verleiding om toch nog even door te gaan − of de noodzaak om toch wat extra centjes te verdienen − is nu eenmaal vaak te groot. Stylist Law Roach, de man die Hunter Schafer voor de Vanity Fair-afterparty van de Oscars nog in een opzienbarende outfit van Ann Demeulemeester stak, doet het nu wel. Maar waarom?

In modeland sloeg de aankondiging in als een donderslag bij heldere hemel. Waarom zou je er als succesvolle stylist van celebs als Zendaya, Céline Dion, Ariana Grande en laatst nog Hunter Schafer net na een event als de Oscars de brui aan geven? Dit is wat Roach er zelf over schreef op Instagram.

“Mijn kop is leeg ... Dankjewel aan iedereen die mij en mijn carrière door de jaren heen heeft gesteund. Ik ben zo dankbaar voor elke persoon die me vertrouwde met zijn of haar mode-imago. Als de industrie enkel rond kleding zou draaien, zou ik dit beroep voor de rest van mijn leven uitoefenen, maar helaas is dat niet zo! De politics, de leugens en de valse narratieven hebben me uiteindelijk weten te vellen. Jullie winnen ... ik stop ermee”, aldus Roach op Instagram onder een afbeelding waarop ‘retired’ te lezen staat.

Geruchten en mentale gezondheid

Wat de precieze aanleiding is voor de plotse ommezwaai en of zijn pensioen ook definitief is, blijft onduidelijk. Verschillende media probeerden hem te benaderen voor extra uitleg, maar tot nog toe zonder succes. Onder zijn Instagrampost lieten heel wat beroemdheden een teken van steun achter, terwijl anderen − zoals Naomi Campbell − hem aanspoorden om zich vooral niet gewonnen te geven.

De geruchtenmolen draait intussen op volle toeren en één van de meest genoemde mogelijke redenen voor zijn pensioen is een eventuele verwaterde band met Zendaya. Zij is al jarenlang één van de voornaamste klanten van Roach, die zijn carrière begon en ontdekt werd door Kanye West bij een vintage kledingwinkel in Chicago. Zendaya en de stylist werden nog samen gespot bij een show van Louis Vuitton, waar zij (als toekomstig gezicht van het merk) op de frontrow plaatsnam, terwijl Roach verder in de zaal moest gaan zitten. Of dit voorval ook maar iets te maken heeft met zijn vertrek is hoogst onzeker en puur speculatief. Tot nog toe zet zijn ‘pensioen’ vooral aan tot nadenken over mentale gezondheid in de mode-industrie, een aspect dat vaak onderbelicht blijft, maar daarom niet minder belangrijk is.

Enkele van Law Roach’s beroemdste looks, om af te sluiten in stijl.

Zendaya in een jurk van Versace op de NAACP Image Awards. — © Aaron J. Thornton / Getty Images

Ariana Grande in een jurk van Giambattista Valli op de Grammy’s. — © David Crotty / Patrick McMullan / Getty Images

Anya Taylor-Joy in een vintage trouwkleed van Bob Mackie op de première van Emma. — © Jon Kopaloff / Getty Images

Zendaya in een outfit van Vera Wang op de Emmy’s. — © Matt Winkelmeyer / Getty Images