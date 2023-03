Video: Dieven stelen op klaarlichte dag lood van pand

Twee dieven hebben op klaarlichte dag lood gestolen van een dak in de Nederlands Limburgs Kerkrade.

Volgens de eigenaar van het pand gebeurde dit maandagmiddag even na half twee. Het lood werd weggesneden van een muur en balkon. De schade voor de gedupeerde bedraagt duizenden euro’s. De dieven, die op beelden van een bewakingscamera zijn vastgelegd, zijn via een container op het dak geklommen. De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie. Volgens hem komt deze vorm van diefstal de laatste tijd meer voor in de regio Kerkrade. (JS)