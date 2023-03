Paris Hilton gekwetst omdat Pink haar sekstape parodieerde in videoclip

Paris Hilton (42) heeft in haar memoires, die dinsdag uitkwamen, haar gevoelens neergepend over Pinks videoclip van de song ‘Stupid girls’. Daarin spotte de zangeres met een aantal sterren, onder wie Hilton en de sekstape van haar die in 2003 lekte. Voor Hilton was het een pijnlijke periode, schrijft ze.

In Paris: the memoir vertelt de 42-jarige ster uit Simple life openhartig over enkele moeilijke periodes uit haar leven. Ze heeft het onder andere over de intieme beelden van haar en haar ex-vriend Rick Salomon, die in 2003 lekten, en de parodie die Pink daarop maakte.

“De wereld ziet mij als een sekssymbool en daarvoor ben ik hier, want ‘symbool’ betekent letterlijk ‘icoon’”, schrijft Hilton. “Maar toen mensen die sekstape zagen, zeiden ze niet icoon, maar slet. Ze zeiden hoer. En ze waren niet verlegen.”

Over de beruchte clip van Pink uit 2006 schrijft ze: “Pink zong over outcasts en meisjes met ambitie en zei: Dat is wat ik wil zien. Maar ze koos ervoor dat niet in mij te zien.” Hilton benadrukt wel dat ze niet “boos” is op Pink en dat er “geen Pink-Paris vete” is. “Hoe dan ook, woede helpt niet, eerlijkheid wel. Dus ik ben eerlijk.”