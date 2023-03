Pukkelpop lost 19 nieuwe namen

Hasselt

Zevenenzestig acts stonden al vast voor de affiche van Pukkelpop 2023, en daar komen er vandaag nog eens negentien bij. Voor vrijdag zijn dat: ascendant vierge, bekend van hun megahit Influenceur, het Berlijnse DJ HEARTSTRING, de Antwerpse dj Farrago, de Britse pop-punk van Hannah Grae, de donkere electro van Identified Patient, TikTok-ster Nessa Barrett, het mathcore-vijftal Rolo Tomassi, de vrouwelijke indiepop van The Aces, de Britse poppunkers You Me At Six en Zulu, hardcore uit Los Angeles. Toegevoegd op zaterdag: de indierock van Julie, scumpunkgarageband Osees en de drum ’n bass van Bou. Worden verwelkomd op zondag: Ronnie Flex en halfbroer ADF Samski die de handen in elkaar slaan voor een exclusieve ADF Family performance, de Londense indiepop van flowerovlove, de Canadese indierockers van Mother Mother, popartiest Oliver Malcolm, hardcore band Scowl en Teki Latex uit Parijs.

Pukkelpop, Kiewit (Hasselt), 17, 18, 19, en 20/8. www.pukkelpop.be