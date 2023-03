Coco (69) stelt werken van overleden moeder tentoon in Tongerse Ursulakapel

Nog tot 26 maart stelt Coco Meesen (69) in de Ursulakapel in Tongeren niet alleen haar eigen werken tentoon, maar ook die van haar overleden mama Juliette.

Coco Meesen (69) schildert ondertussen al 50 jaar. Ze studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Luik en was dertig jaar lang docente schilderkunst aan de academie van Tongeren. Tegelijkertijd ontwikkelde ze zich als veelzijdig kunstenaar, steeds op zoek naar vernieuwing in een poging om telkens haar eigen grenzen te overschrijden. In 1985 opende Coco de kunstgalerij Ara in het Begijnhof, de eerste in Tongeren.

Zaterdagavond opende de overzichtstentoonstelling van Coco en haar overleden mama Juliette in de Ursulakapel in Tongeren. Coco’s werk omvat schilderijen, figuratief of abstract, portretten, aquarellen, decoratieve wandschilderingen en beelden met metaal, keramiek of andere materialen. Ook haar mama Juliette hield zich graag kunstig bezig, meer bepaald met keramiek. “Mammie en ik hebben altijd fantastisch samengewerkt”, vertelt Coco, die sinds 1992 in het voormalige station van Piringen woont. Dat transformeerde ze samen met haar moeder tot een kunstatelier.

De expo is nog tot en met 26 maart gratis te bezichtigen, telkens op vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 11 tot 18 uur