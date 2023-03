Voetganger overleden na aanrijding met auto in Maastricht

Een voetganger is woensdagochtend om het leven gekomen na een aanrijding met een auto in Maastricht.

Dat bevestigt een woordvoerster van de politie. Het incident vond plaats rond kwart voor tien op een parkeerplaats in de buurt van woonzorgcentrum De Beyart aan de Brusselsestraat. De hulpdiensten kwamen snel ter plekke, maar de toegesnelde hulp mocht niet meer baten. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Het is vooralsnog ook onbekend hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden. De politie doet daar onderzoek naar.