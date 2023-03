Kleding Raepers al een eeuw lang een begrip in Tongeren

Al een eeuw lang kan je in de Maastrichterstraat in Tongeren terecht bij herenkleding Raepers. De familiezaak is intussen al aan de vierde generatie toe. “We beleven tegenwoordig moeilijke tijden, maar we blijven geloven in een mooie toekomst.”

In 1923 kopen Joseph Raepers en zijn vrouw Pauline Hanno een huis in de Maastrichterstraat nr. 64 in Tongeren om er te starten met een textielwinkel. Van hun drie kinderen werkt alleen dochter Anne mee in de zaak. Zij huwt met Nicolas Labeye en in 1953 neemt het koppel de zaak over. In 1956 koopt het koppel er een pand bij in de Maastrichterstraat nr. 39. De textielafdeling van de winkel verhuist naar het nieuwe pand. In 1962 kopen ze ook het aanpalende pand aan.

Paula, de dochter van Anne en Nicolas, huwt met Jos Swerts en in 1985 neemt het koppel op hun beurt de familiezaak over. “In de beginjaren werden hier alle mogelijke textielwaren verkocht”, vertelt Jos. “De winkel stak propvol. Later hebben we ons gespecialiseerd in herenkleding. Eind jaren 70 waren er maar liefst zeven winkels met herenkleding in de Maastrichterstraat.”

Outfit te winnen

“Onze oudste zoon Patrick heeft enkele jaren mee in de zaak gestaan”, gaat Jos verder. “In 2013 heeft zijn broer John samen met zijn echtgenote Sylvie de zaak overgenomen. Zij zijn dus de vierde generatie. Dankzij inzet en ondernemingszin werd Raepers Fashion for men op de kaart gezet. Ook al beleven we tegenwoordig moeilijke tijden, toch blijven we geloven in een mooie toekomst.”

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de kledingzaak werden de klanten het afgelopen weekend verwend met een drankje en een hapje. Als cadeautje wordt er de hele maand maart lang elke week een outfit verloot onder de klanten.