Kinderen onder 11 jaar mogen niet meer alleen zwemmen in zwembad Boxbergerheide

Opvallende nieuwigheid in het aangepast reglement is dat de minimumleeftijd om alleen te komen zwemmen op vraag van de redders wordt opgetrokken van 9 naar 11 jaar. Jongere kinderen moeten vergezeld zijn door een begeleider. Die is dan weer verplicht om een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen alvorens hij of zij met de kinderen mag komen zwemmen. Boerkini’s zijn niet toegelaten.

“Enkel badkledij strak tegen het lichaam”, zegt schepen van Sport Kathleen Parthoens (cd&v). “Dat is om veiligheidsredenen.” Nog zijn er heel wat aanpassingen in het kader van de privacywetgeving. Opvallend is dat het 2 bladzijden tellende reglement - dat dateert van 2006 - vervangen wordt door eentje van 25 pagina’s. Gemeenteraadslid Geert Reyskens (N-VA) wees er eerder op dat er geen regelgeving is op het vlak van het door buitensporters gebruik van douches. Volgens het raadslid moeten die ruim 7 euro betalen om er gebruik van te mogen maken en wordt zo sporten ontmoedigd. Schepen Parthoens bevestigt dat er voortaan 7,2 euro betaald moet worden, maar wijst erop dat de maatregel vooral tot doel heeft overlast te voorkomen. (cn)