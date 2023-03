Drie broers Devens exposeren samen voor 75ste verjaardag van Zjuul

Fotografie, beeldende kunst, theater... De drie broers Devens zijn in heel wat kunstvormen thuis. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Zjuul exposeren de drie broers samen in het Dommelhof in Pelt.

De Peltse fotograaf en beeldend kunstenaar Zjuul Devens wordt dit jaar 75 jaar. Dat wilden ze bij het provinciaal domein Dommelhof in Pelt niet zomaar laten voorbijgaan. “Ik vond het vooral een mooie gelegenheid om met mijn twee broers te exposeren”, zegt Zjuul, die in 1948 geboren werd in het Nederlandse Heerlen. Zijn oudste broer Dré uit Maastricht heeft een mooi internationaal parcours doorlopen in de beeldende kunst. Jongste broer Tuur, die in Hasselt woont, schrijft over kunst en theater. Hij was een vaste waarde voor het Dommelhof, waar hij onder andere in 1997 samen met Marina Coster curator was van het Internationaal Poppenfestival.

Zjuul zelf heeft een lange tijd als fotograaf gewerkt voor de bouw- en de diamantsector en als docent multimedia in de Plantijn Hogeschool in Antwerpen. “In zijn artistiek werk verwondert hij zich over het licht op en de vorm van een onbeduidend niemendalletje”, klinkt het. “Hij maakt er zijn eigen mythisch verhaal van en vertaalt dat dan naar twee- en driedimensionale beelden.”

Het werk van de broers is nog tot 9 april in Dommelhof te zien in de expo 3broers.