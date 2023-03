Carlos Alcaraz profiteert van opgave en gaat vlot naar kwartfinales Indian Wells, ook titelverdedigster Iga Swiatek naar de volgende ronde

Carlos Alcaraz (ATP 2) heeft zich dinsdag makkelijk geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells (hardcourt/8,8 miljoen dollar). Het Spaanse topreekshoofd profiteerde in de achtste finales van de opgave van Jack Draper (ATP 56), die sukkelde met een buikblessure. De Brit staakte na 46 minuten spelen de strijd bij 6-2 en 2-0 in het voordeel van Alcaraz. Bij de vrouwen kende titelverdedigster Iga Swiatek dan weer weinig problemen met de Britse Emma Raducanu.

De negentienjarige Alcaraz kan in Californië de eerste plaats op de ATP-ranking heroveren op Novak Djokovic. Hij moet dan het toernooi winnen. De Serviër ontbreekt in Indian Wells omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus en daardoor de Verenigde Staten niet in mag.

De volgende tegenstander van Alcaraz is de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 10), die in drie spannende sets te sterk was voor de Amerikaan Tommy Paul (ATP 19). Het werd 3-6, 6-3 en 7-6 (8/6). Auger-Aliassime moest zes matchballen wegwerken.

Eerder dinsdagavond overwon Daniil Medvedev (ATP 6) een enkelblessure tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 14). De Rus, het vijfde reekshoofd, ging in de tweede set onderuit en kreeg vervolgens lange tijd medische behandeling. Hij had voordien nog de eerste set verloren en een nederlaag leek onafwendbaar. Maar Medvedev hervond zijn ritme en bereikte na winst in drie sets (6-7 (5/7), 7-6 (7/5) en 7-5) alsnog de kwartfinales. Het was voor de Rus zijn zeventiende zege op rij. Hij kwam naar Indian Wells met titels op zak in Rotterdam, Doha en Dubai.

Medvedev treft bij de laatste acht de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 28). Die won met 6-3 en 6-4 van de Chileen Cristian Garin (ATP 97).

© Getty Images via AFP

Swiatek blijft op koers voor nieuwe zege

Titelverdedigster Iga Swiatek haalde dinsdag vlot de kwartfinales op het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hardcourt/8,8 miljoen dollar). De 21-jarige Poolse, de nummer een van de wereld, rekende in haar achtste finale in een uur en 24 minuten af met de Britse Emma Raducanu (WTA 77), de US Open-winnares van 2021. De setstanden waren 6-3 en 6-1.

Swiatek kan de tweede tennisster worden die erin slaagt haar titel op het prestigieuze toernooi in Californië te verlengen. Eerder deed alleen de Tsjechisch-Amerikaanse Martina Navratilova haar dat voor in 1991.

De Poolse treft in de kwartfinales de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 83). Zij zette verrassend in drie sets (6-4, 4-6 en 7-5) de Franse Caroline Garcia (WTA 5) aan de kant.

Aryna Sabalenka (WTA 2) moest in haar vierde ronde een set laten aan de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 16). De Wit-Russische redde het wel, mede dankzij elf aces. De setstanden waren 6-3, 2-6 en 6-4. Sabalenka, in januari winnares van de Australian Open, neemt het in de strijd om een plaats bij de laatste vier op tegen de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 6), die maandag 19 werd en een dag later te sterk was voor de Zweedse kwalificatiespeelster Rebecca Peterson (WTA 103). Het werd 6-3, 1-6 en 6-4.

Ook de Griekse Maria Sakkari (WTA 7), vorig jaar verliezend finaliste in Indian Wells, haalde de laatste acht. Ze klopte de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 17) na een nagelbijter met 6-4, 5-7 en 6-3. Bij de laatste acht wacht opnieuw een Tsjechische met Petra Kvitova (WTA 15). Die sleepte zich in een uiterst spannende tiebreak (6-2, 3-6 en 7-6 (13/11)) voorbij de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3).