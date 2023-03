Zweedse inflatie stijgt tot 12 procent door duurdere voeding

In Zweden is de inflatie in februari onverwachts gestegen, voornamelijk door duurdere voeding, zo maakte het Zweedse statistiekbureau woensdag bekend.

De inflatie steeg tot 12 procent op jaarbasis. In januari lag de inflatie in Zweden nog op 11,7 procent. Analisten hadden verwacht dat die stabiel zou blijven. De voedingsinflatie lag in februari op 22,1 procent. Vooral groenten zijn de boosdoener voor de stijgende prijzen.

Enkel in december 2022 lag de Zweedse inflatie nog hoger, op 12,3 procent. Dat was meteen ook het hoogste niveau sinds begin jaren 1990. Op maandbasis steeg het prijspeil in februari met 1,1 procent. In januari was er nog een daling op maandbasis.

De Zweedse centrale bank houdt er rekening mee dat de inflatie dit jaar nog hoog zal blijven, op 8,3 procent. Pas vanaf volgend jaar zou een scherpe daling worden ingezet, tot 3,6 procent.