Lotte Kopecky verschijnt enkele dagen na overlijden van haar broer aan de start van Nokere Koerse: “Lotte vroeg zelf of ze mocht starten”

LEES OOK. Oudste broer van Lotte Kopecky overleden

Als een donderslag bij heldere hemel verscheen maandag het nieuws dat Seppe Kopecky, de oudere broer van Lotte Kopecky, was overleden. Een stevige klap voor de familie Kopecky. Toch kwam al vrij snel het nieuws dat Lotte Kopecky op eigen vraag aan de start zou verschijnen van Nokere Koerse. Ploegleider Danny Stam gaf voor de start uitleg bij die keuze.

“Lotte vroeg ons voor het overlijden van haar broer al of ze Nokere mocht rijden. Nadien hebben we haar zelf de keuze gegeven of ze aan de start wilde staan. We hebben het gevoel dat ze zich hier heel veilig voelt. Ik denk dat je de impact op Lotte Kopecky nog geen antwoord op kan geven na een paar dagen. Laten we Lotte lekker met rust laten en lekker laten doen waar ze goed in is. Dan kijken of ze er plezier in vindt. De toekomst zal wel uitwijzen welke mentale impact het zal hebben op haar.”

“De manier van bijstaan en steunen is vooral normaal doen. We leiden gewoon het normale leven dat we gewend zijn, hoe hard dat ook klinkt: het leven gaat gewoon door. We praten niet alleen over het voorval, maar dat we ook lachen aan tafel en dat er ook nog leuke dingen zijn in het leven”, aldus Stam. “We zijn een hechte groep, één grote familie. Als er ergens in die kringen een verlies geleden wordt, dan hoop je dat je de rest zo goed mogelijk kan helpen. We hebben in het verleden al veel vervelende dingen meegemaakt en we weten daar goed mee om te gaan.”