Klarisaxdag zet klarinet en saxofoon in de spotlights bij Academie voor muziek en Theater in Lanaken

Lanaken

In het kader van het 50-jarig bestaan van Kunstkoepel - Academie voor Muziek en Theater in Lanaken organiseerden de leerkrachten van de afdeling klarinet en saxofoon een heuse play-in. “Met deze Klarisaxdag zetten we de klarinet en saxofoon in the picture”, vertelt directeur Wim Slangen. “We hebben de dag ingedeeld in masterclasses met bekende docenten uit Nederland. Zo krijgen de leerlingen nieuwe inzichten.”

De hele dag galmden de klanken van de blaasinstrumenten doorheen het gebouw in Gellik. Vooral de play-in was intensief voor de groep. “De muziekstukken die we repeteerden waren nieuw”, aldus de bezielde muzikanten. “Daarna volgde er een mini-concert dat we speelden in ons auditorium.” In de academie volgen muzikanten van alle leeftijden les. “De leeftijd varieert van 6 tot ruim 70 jaar”, aldus directeur Slangen. “We hebben momenteel 1.000 leerlingen in onze afdelingen muziek en theater.” (joge)