Zulte Waregem ontslaat coach Mbaye Leye: beloftencoach Frederik D’Hollander neemt over, Davy de Fauw terug als assistent

Mbaye Leye wordt geslachtofferd na de 2-6-nederlaag tegen AA Gent van afgelopen zondag. Leye moest lijdzaam toezien hoe zijn spelers zes doelpunten slikten en besefte toen al dat er zijn ploeg een schier onmogelijke opdracht wacht.

De balans onder Leye oogt dramatisch: 23 op 87. Slechts vijf overwinningen, acht gelijke spelen en zestien nederlagen. Een doelsaldo van -28, met 67 tegengoals de allerslechtste leerling van de klas.

Het bestuur van Zulte Waregem hield tot voor kort altijd vol dat de coach niet te discussie stond, maar nu is het ontslag er toch gekomen. Het is de tweede keer in zijn prille carrière dat Leye ontslagen wordt. Vorig seizoen werd hij al na tien speeldagen de laan uitgestuurd bij Standard.

“Standvastigheid en vastberadenheid zitten in het DNA van SV Zulte Waregem”, klinkt het in een mededeling op de clubwebsite. “Dat Leye dan toch wordt vervangen, heeft alles te maken met het feit dat de club elke kans op een verlengd verblijf in 1A wil grijpen. “Het bestuur ondernam verschillende initiatieven die de groep tegelijk vertrouwen moesten geven én scherp krijgen. De spelers en de club stonden tot het laatste moment achter hun trainer die zich de voorbije maanden opnieuw liet zien als een echte clubman. Essevee bedankt Mbaye Leye en assistent Patrick Asselman voor hun enorme inzet die ze dag en nacht toonden. Maar de verwachte resultaten kwamen er niet.”

D’Hollander en De Fauw

Clubiconen Frederik D’Hollander en Davy de Fauw krijgen de loodzware opdracht om Zulte Waregem in 1A te houden. D’Hollander was dit seizoen aan de slag als coach van Jong Essevee in Tweede Nationale en zet nu de stap naar de eerste ploeg. De Fauw wordt zijn assistent. Hij was werkloos sinds eind vorig seizoen, toen hij de club samen met Timmy Simons in eerste klasse hield maar toch vervangen werd door Mbaye Leye en co.

“Frederik D’Hollander krijgt nu in eerste instantie de taak om de wedstrijd van zaterdag tegen Standard De Liège voor te bereiden”, klinkt het verder bij Essevee. “Essevee-icoon D’Hollander kent het Belgische voetbal door en door, hij is vertrouwd met de spelerskern van Essevee en heeft met Davy De fauw een tweede Essevee-icoon aan zijn zij die al ervaring heeft op het hoogste niveau. Met hun komst en de recuperatie van enkele sterkhouders blijft Essevee geloven dat het ook volgend seizoen nog in 1A zal aantreden.”

Wachten op Vormer

Er resten Essevee nog vijf duels. Vijf kansen om de nakende degradatie te voorkomen. Talisman Ruud Vormer - die in januari samen met Christian Brüls gehaald werd, maar al na zes wedstrijden een sleutelbeenbreuk opliep - kan pas ten vroegste na de interlandbreak in de strijd worden gegooid.

Zulte Waregem staat momenteel op de voorlaatste plaats, met één puntje minder dan KV Oostende en op vier punten van KV Kortrijk en KAS Eupen.

Leye is de twaalfde coach die dit seizoen moet vertrekken in de Jupiler Pro League. Eerder kregen ook Karim Belhocine (Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge), Danny Buijs (KV Mechelen), Edward Still (Charleroi), Bernd Storck (Eupen), Felice Mazzu (Anderlecht), José Jeunechamps (Seraing), Yves Vanderhaeghe (Oostende), Adnan Custovic (Kortrijk), Carl Hoefkens en Scott Parker (beiden Club Brugge) de bons bij hun club.