Giannis Antetokounmpo loodst Milwaukee Bucks als eerste naar de play-offs, LA Lakers blijven in de running

Milwaukee heeft zich dinsdagavond in de NBA als eerste team gekwalificeerd voor de play-offs. De Bucks, op kop in de Eastern Conference, wonnen met 104-116 bij Phoenix, de vijftigste zege dit seizoen. Denver blijft intussen op zoek naar plaatsing. De Nuggets leden in Toronto (125-110) hun vierde nederlaag op rij.

Giannis Antetokounmpo is al heel het seizoen de uitblinker bij de Milwaukee Bucks. Ook tegen de Phoenix Suns stond er geen maat op de 28-jarige Griek. Antetokounmpo was goed voor 36 punten, elf rebounds en acht assists. Toch was er achteraf kritiek op de Griek. Na een duel tussen Antetokounmpo en Suns-speler Torey Craig verloor die laatste zelfs een tand.

Voor de Bucks is het al de vijftigste zege van het seizoen. Vooral de laatste maanden draait het uitstekend. Het won maar liefst 21 van hun laatste 23 wedstrijden en staat dan ook riant aan de leiding in de Eastern Conference. Dankzij de zege tegen de Suns hebben Antetokounmpo en co. nu al hun ticket voor de play-offs beet. Milwaukee is er zo voor het zevende seizoen op rij bij in de play-offs.

Voor de Suns, waar Devin Booker dertig punten maakte, wordt het nog bang afwachten. Het verloor voor de derde keer op rij en staat nu vierde in de stand.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© USA TODAY Sports

Dramatische week voor Denver, Lakers blijven in de running

Denver, de koploper in het westen, heeft een dramatische week achter de rug. Tegen Toronto volgde dinsdag een vierde verliespartij op rij. De Nuggets behouden desondanks vijf zeges voorsprong op eerste achtervolger Memphis. Toronto blijft als negende in het oosten meespelen voor de play-offplaatsen. De Raptors konden rekenen op een sterke Fred VanVleet (36 ptn).

Ook de Lakers, tiende in het westen, blijven in de running voor de play-offs na een 108-123 zege bij New Orleans. Zonder de nog steeds geblesseerde LeBron James stond Anthony Davis (35 ptn en 17 rebounds) op.

In het oosten zitten Cleveland (vierde) en New York (vijfde) in een meer comfortabele situatie. Beide ploegen boekten dinsdag uitzeges. Cleveland won bij Charlotte (104-120), New York bij Portland (107-123).