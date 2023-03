DE GROTE TEST. Topslager proeft 13 soorten vegetarisch gehakt en buist er slechts één niet: “Enige waarbij je een heel klein beetje zou kunnen gaan twijfelen”

Na Tournée Minérale in februari is het in maart klassiek de beurt aan de VeggieChallenge, waarbij we uitgedaagd worden om meer vegetarisch te eten. En omdat de VeggieChallenge vooral mensen wil bereiken die doorgaans vlees eten, lieten we voor deze test vegetarisch gehakt proeven door een vleeskenner pur sang: topslager Luc De Laet. Hij testte het gehakt met de volgende vraag in het achterhoofd: kun je hiermee iemand die houdt van een stukje vlees overtuigen om echt gehakt al eens links te laten liggen?