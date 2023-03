Voetbalclub probeerde succesvolle manager Merijn Zeeman weg te plukken bij Jumbo-Visma: “Maar hij vond het nog iets te vroeg”

Er wordt stevig aan de mouw getrokken van Merijn Zeeman. De sportief manager van Jumbo-Visma kreeg naar verluidt een aanbieding om in het voetbal aan de slag te gaan. Eredivisie-club FC Twente wou de Nederlander graag aanwerven als algemeen directeur. “Maar hij wilde nog niet”, vertelde de Nederlandse journalist Leon ten Voorde daarover in een podcast.

Het succes van Jumbo-Visma is ook in het voetbal niet onopgemerkt gebleven. Naar verluidt zou FC Twente een poging hebben gedaan om sportief manager Merijn Zeeman weg te kapen bij ploeg van Wout van Aert. Dat vertelde de Nederlandse journalist Leon ten Voorde in een Nederlandse podcast.

Zeeman had in Enschede de opvolger moeten worden van Paul van der Kraan, die tijdelijk de rol van algemeen directeur op zich heeft genomen. “De naam van Merijn Zeeman is ook al langsgekomen. Maar hij wilde nog niet. Ik geloof dat hij wel vereerd was, maar het nog iets te vroeg vond. Dat heb ik gehoord”, verklaarde Ten Voorde.

Een grote verrassing is het niet. Zeeman, die al sinds 2012 voor de Nederlandse formatie werkt, heeft een goede band met het voetbal. Enkele jaren geleden had hij nauw contact met toenmalig Ajax-trainer Erik ten Hag (nu coach van Manchester United). “Ten Hag heeft toen in de keuken gekeken bij Jumbo-Visma en Zeeman andersom ook.”