Hasselaar Johan Houben stapt op in volle titelstrijd bij Berg en Dal, ex-THES-speler neemt over

De titelstrijd in eerste provinciale Antwerpen is er eentje om duimen en vingers van af te likken. Berg en Dal voert het klassement nog steeds aan met twee punten (én een match minder gespeeld) voorsprong op Tisselt en Berlaar-Heikant. Maar in volle titelstrijd besliste coach Johan Houben om ermee op te houden. T2 Aziz Moutawakil neemt over. “Hij heeft zelf die beslissing genomen na ons verlies tegen Kontich”, sprak voorzitter Chris Verheyen.

“Johan is een echte winnaar, maar een slechte verliezer”, weet sportief verantwoordelijke Pascal Meeus. “Na het verlies tegen Kontich (1-2) belde hij de voorzitter om zijn ontslag aan te bieden. We dachten eerst: laten we dit intern even bespreken en op maandag nog even het gesprek aangaan, maar toen had hij blijkbaar het nieuws al naar de spelers toe gecommuniceerd.”

“Gelukkig hebben we met Aziz (Moutawakil) direct de oplossing in eigen rangen. Als speler en T2 kent hij het reilen en zeilen van onze club. Wees gerust, de ambities zijn er nog altijd”, stelt voorzitter Chris Verheyen ons gerust.

“Al gaat hij het niet altijd even eenvoudig hebben”, aldus Meeus. “Hij heeft lang met de jongens samengespeeld. Hoe moet hij lastig nieuws tegen die jongens vertellen die naast de kern vallen? Wij hebben alvast het vertrouwen. En hopelijk kan hij dat direct al bevestigen in de topper tegen Tisselt.”

Ambitieuze coach

Kersvers coach Aziz Moutawakil (ex-THES) zit met gemengde gevoelens. “Zondag was er de grote teleurstelling omdat we de match verloren hadden tegen Kontich. Niet veel later kwam er dan de tik toen ik hoorde dat Johan opstapte. En daarna kwam het bestuur met de mededeling dat ze mij graag hadden als opvolger. Ik de voorbije twee dagen een mix van emoties ondergaan, maar nu ben ik wel tevreden. Ik ben er klaar voor. Toen ik begin dit jaar moest stoppen met voetballen, had ik al de ambitie om coach te worden. Uiteraard heb ik nog goed contact met Johan. We hebben gisteren nog gesproken over de telefoon.”

Aziz Moutawakil. — © Bart Borgerhoff

Is de ambitie er nog altijd bij de ex-speler van onder meer THES Sport, TOP Oss en Berg en Dal? “Zeker. We hebben alles nog in eigen handen. We staan op de eerste plek en er volgen nu een aantal belangrijke matchen. De topper tegen Tisselt? Kijk, jullie kunnen dat een topper noemen, maar matchen tegen Tisselt, Berlaar-Heikant en Kontich leveren ook maar drie punten op. Winnen, da’s het belangrijkste, maakt niet uit tegen wie”, is Moutawakil strijdvaardig. Johan Houben wenste voorlopig niet te reageren.