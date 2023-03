Komt er een einde aan het huwelijk tussen Romelu Lukaku en Inter? “Ongeacht zijn prestaties keert hij terug naar Chelsea”

Het is voorlopig nog niet het seizoen geweest van Romelu Lukaku. De spits van de Rode Duivels keerde afgelopen zomer na een hectisch jaar bij Chelsea terug door de grote poort bij Inter. Bij de Italianen scoorde hij twee seizoenen geleden nog aan de lopende band en bezorgde hij Inter de Scudetto. Maar ook in Milaan vlot het dit seizoen niet. Lukaku sukkelde in de ene blessure na de andere. En ook de overvolle agenda (met een WK in december) kwamen de fitheid van de spits niet ten goede.

Er lijkt nu dan ook een einde te komen aan het huwelijk tussen Big Rom en Inter. “Ongeacht zijn prestaties keert hij op 30 juni terug naar Chelsea omdat hij voor één seizoen is uitgeleend”, verklaarde Inter-CEO Giuseppe Marotta bij Sky Sports Italia.

Al houdt de Italiaanse CEO wel de deur op een kier voor de Lukaku. “Ik moet onderstrepen hoe dit een zeer abnormaal seizoen is, onze problemen zijn die van andere teams en ik verwijs naar het abnormale geschil op het WK: Lukaku is een voorbeeld, zelfs Brozovic is niet de gebruikelijke”, aldus Marotta. “Beide kampen met blessures en zijn nog niet goed hersteld. Lukaku vindt niet de competitieve vorm die hem tot zijn grote kracht maakt, vanuit dit oogpunt staat hij niet aan de top en het is niet de Lukaku die we in voorgaande jaren hebben gezien”