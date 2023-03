Lahbib waarschuwt VS: “Verzwakte Europese partner is in voordeel van onze rivalen”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib is op werkbezoek in Washington. — © BELGA

In Europa heerst ongerustheid dat de “Inflation Reduction Act” van de Amerikaanse president Joe Biden nadelig zal uitdraaien voor Europese industrie. Het gaat om een grootschalig subsidieplan voor de energietransitie. EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell noemde het al protectionistisch en ingaand tegen de regels voor internationale handel.

Ook Lahbib bracht die ongerustheid over in Washington, waar ze op bezoek is. Ze had dinsdag onder meer een bilateraal onderhoud met de onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Cherman en de onderminister voor Handel Don Graves.

“Ik ben tevreden dat de Verenigde Staten deze weg inslaan (met een klimaatplan, red.), maar als het de Europese partner verzwakt, kan het in de kaart spelen van onze rivalen”, verklaarde Lahbib. Volgens de Belgische minister streven Europa en de VS dezelfde doelen na. Ze willen de economie diversifiëren en de energietransitie realiseren in een veranderende geopolitieke context. “Dat vereist maatregelen die samen worden besproken”, stelde ze.

“China blijft belangrijke handelspartner”

Vorige week was EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen al in Washington voor een ontmoeting met president Biden. Ondanks een engagement om kwalijke concurrentie te vermijden, blijft er ongerustheid hangen in de Europese hoofdsteden.

Lahbib wees er in Washington ook op dat een volledige ontkoppeling van China “niet realistisch” is. “Het land blijft een belangrijke handelspartner”, stelde ze, ook al wordt China tegelijk gezien als “een partner, een concurrent en een systemische rivaal”.

